Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 19
di Luca Pandimiglio
Derby ligure al Ferraris tra blucerchiati e aquilotti. In palio punti preziosi per la salvezza
Questa sera alle 19.30 va in scena allo stadio Luigi Ferraris il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Blucerchiati, a caccia del primo successo nel 2026, sono reduci dal pareggio a reti bianche a Catanzaro; formazione di Gregucci che attualmente occupa il 18esimo posto in classifica con 19 punti. Un punto in meno dello Spezia (a quota 20) reduce dal successo casalingo contro l'Avellino per 1-0, grazie alla rete di Artistico.
Telenord seguirà come sempre la partita in diretta a partire dalle ore 19 con Stadio Goal condotto da Emanuela Guerra, poi in studio Giorgia La Cavera, gli opinionisti Alessandro Grandoni, Guido Poggi, Francesco Flachi, Massimo Olcese e Sandro Scarrone alla cronaca.
Le probabili formazioni di Sampdoria-Spezia:
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Palma; Giordano, Henderson, Conti, Di Pardo; Cherubini, Pafundi; Coda. All. Gregucci
Spezia (3-5-2): Radunovic; Vignali, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Adamo; Di Serio, Artistico. All. Donadoni
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie