Sampdoria, buona la prima per Lombardo: punto prezioso con il Venezia al "Ferraris" (0-0)

Finisce senza reti la sfida del Ferraris tra la Sampdoria e il Venezia. Lo 0-0 premia soprattutto i blucerchiati, che conquistano un punto prezioso nella prima partita in panchina di Attilio Lombardo, al termine di una gara combattuta e giocata sotto una pioggia battente.

Il Venezia parte meglio e prova subito a prendere in mano il gioco, costringendo la Sampdoria ad abbassarsi. Nei primi minuti i lagunari si rendono pericolosi con Doumbia e soprattutto con Hainaut, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova però la grande risposta di Martinelli. Il portiere blucerchiato diventa protagonista anche poco dopo, respingendo un tiro potente dello stesso Doumbia e confermandosi tra i migliori in campo.

La Samp prova a reagire con qualche ripartenza. La prima vera occasione per i padroni di casa arriva al 37’, quando Begic si accentra e lascia partire un destro a giro che termina di poco a lato, sfiorando il vantaggio. Il Venezia però continua a farsi vedere in avanti e nel finale di primo tempo sfiora il gol con Adorante: prima Martinelli respinge su cross di Perez e poi compie un altro intervento decisivo sulla ribattuta ravvicinata dell’attaccante.

La ripresa si apre con un cambio per la Sampdoria, con Ferrari che prende il posto di Hadzukadunic. Il Venezia continua a creare le occasioni più pericolose: al 52’ Busio si trova tutto solo al limite dell’area ma calcia centrale, permettendo ancora a Martinelli di salvare i suoi. La gara resta molto spezzettata, con tanti contrasti e ritmo altalenante.

Al 71’ arriva un’altra grande opportunità per i veneti: Doumbia conclude rasoterra e Di Pardo salva sulla linea, con Palma che poi interviene in extremis su Sagrado. Nel finale il Venezia ci prova ancora con Busio, prima con una punizione alta sopra la traversa e poi con una conclusione debole che finisce tra le braccia di Martinelli.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: al Ferraris termina 0-0, con il Venezia più pericoloso ma fermato da un grande Martinelli e una Sampdoria capace di resistere e portare a casa un punto importante.

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