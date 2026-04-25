Sampdoria, Lombardo: "Contento a metà, ma punto importante contro una squadra che sta lottando per i playoff”

Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato Attilio Lombardo al termine del pareggio a reti bianche contro il Cesena:

"Un po’ contento a metà perché forse il miglior primo tempo della stagione fuori casa, ma non bravi a rifinire proprio nell’ultima parte, negli ultimi 16 metri. È un punto importante contro una squadra che sta lottando per i playoff e questo deve essere l’atteggiamento".

"Nel secondo tempo le due squadre si sono un po’ allungate e purtroppo ci mancano le scelte giuste. Mi sono arrabbiato molto sul calcio d’angolo perché sul secondo nessuno è andato a chiudere, sono quei particolari che purtroppo poi alla fine ti costano anche magari i tre punti".

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