Sampdoria, Lombardo: "Contento a metà, ma punto importante contro una squadra che sta lottando per i playoff”
di Luca Pandimiglio
Le parole del tecnico blucerchiato dopo il punto di Cesena
Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato Attilio Lombardo al termine del pareggio a reti bianche contro il Cesena:
"Un po’ contento a metà perché forse il miglior primo tempo della stagione fuori casa, ma non bravi a rifinire proprio nell’ultima parte, negli ultimi 16 metri. È un punto importante contro una squadra che sta lottando per i playoff e questo deve essere l’atteggiamento".
"Nel secondo tempo le due squadre si sono un po’ allungate e purtroppo ci mancano le scelte giuste. Mi sono arrabbiato molto sul calcio d’angolo perché sul secondo nessuno è andato a chiudere, sono quei particolari che purtroppo poi alla fine ti costano anche magari i tre punti".
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