Sampdoria, Manfredi si è dimesso: De Gennaro nuovo presidente e Bosco nel Cda

Matteo Manfredi si è dimesso dalla carica di presidente della Sampdoria e al suo posto è stato nominato l'avvocato Francesco De Gennaro, già vicepresidente. Nel Consiglio di amministrazione è stato cooptato il direttore operativo Alberto Bosco. Una resa dei conti che era nell'aria da parecchio tempo, da quando (l'estate scorsa) era iniziata la "guerra fredda" tra il proprietario della società (Joseph Tey) e il gestore della stessa (Matteo Manfredi). L'imprenditore di Singapore alla fine, pur non possedendo le azioni con diritto di voto ma forte della sua capacità finanziaria, ha vinto il braccio di ferro.

Ora bisognerà vedere quali saranno le sue intenzioni. Se restare in sella alla Sampdoria e provare a rilanciarla sul piano sportivo, a cominciare da un management all'altezza. Oppure se sedersi al tavolo per discutere con potenziali acquirenti (uno dei quali si è già palesato attraverso la presentazione di una lettera di intenti).

Ecco il testo del comunicato diffuso dalla Sampdoria:

L’U.C. Sampdoria prende atto delle dimissioni di Matteo Manfredi dalla carica di presidente della stessa. Il club desidera ringraziare Manfredi per il contributo profuso in un periodo nel quale, insieme a Joseph Tey, sono stati compiuti passi fondamentali per la stabilizzazione della società e per la definizione delle basi del prossimo futuro.

Guardando avanti, la proprietà ribadisce il proprio pieno impegno nel proseguire questo percorso con chiarezza di intenti e una visione a lungo termine. Sotto il costante supporto e la guida di Tey, il club continuerà a perseguire un piano strutturato volto al rafforzamento della propria posizione sportiva e finanziaria.

In linea con il principio di continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria annuncia che la carica di presidente sarà assunta da Francesco De Gennaro. Già membro del Consiglio di Amministrazione, De Gennaro è stato strettamente coinvolto nelle principali decisioni strategiche degli ultimi anni e garantirà la continuità nella governance e nella gestione operativa.

Contestualmente, Alberto Bosco, attuale direttore operativo del club, è stato cooptato all’interno del Consiglio di Amministrazione.

L’U.C. Sampdoria resta focalizzata sulle sfide future, con un chiaro impegno verso la stabilità, la disciplina e lo sviluppo a lungo termine, consolidando i progressi raggiunti finora sotto la presidenza Manfredi, al quale il club rivolge i migliori auguri per il proseguimento dei suoi successi personali e professionali.

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