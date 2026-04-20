Sampdoria, affaticamento muscolare per Pierini. Trasferta libera a Cesena, oltre 2.000 biglietti a disposizione

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta con il Monza e in vista della trasferta di sabato sera a Cesena (ore 19.30, diretta Stadio Goal su Telenord a partire dalle 19). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco Attilio Lombardo e staff hanno diretto una sessione pomeridiana di ripresa a base di attivazione atletica e tecnica e di partitelle.

Terapie per Massimo Coda (trauma contusivo al polpaccio destro), Nicholas Pierini (piccolo affaticamento all’adduttore sinistro) ed Edoardo Soleri (lieve trauma distorsivo alla caviglia sinistra).

Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti. Domani, martedì, è in agenda una doppia seduta.

Intanto, sono stati messi in vendita circa 2.200 biglietti del settore ospiti dello stadio di Cesena, la cui trasferta è aperta a tutti, anche ai non possessori di tessera del tifoso.

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