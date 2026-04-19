Sampdoria, tifosi mobilitati per Cesena: ecco i club che organizzano i pullman per la trasferta
di m.m.
17 sec
La Sampdoria ha ripreso la preparazione, dopo la sconfitta interna con il Monza, in vista della trasferta di sabato alle 19,30 a Cesena. I tifosi blucerchiati si stanno mobilitando, ecco l'elenco dei club che organizzano i pullman comunicato dalla Federclubs:
Alassio 3664889521
Cajenna 3487834001
Certosa 3404755904
Fedelissimi 3394303433
Imperia 3356796990
Luca Vialli e Bobby Gol 3209081465
Paveto 3930931234
Pontedecimo 3491009173
Praini 3405298508
Sant’Olcese 3661195174
Tamburino 3471714849 - 3498636919
Cajenna 3487834001
Certosa 3404755904
Fedelissimi 3394303433
Imperia 3356796990
Luca Vialli e Bobby Gol 3209081465
Paveto 3930931234
Pontedecimo 3491009173
Praini 3405298508
Sant’Olcese 3661195174
Tamburino 3471714849 - 3498636919
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Tags:sampdoria
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