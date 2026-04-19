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Sampdoria, tifosi mobilitati per Cesena: ecco i club che organizzano i pullman per la trasferta

di m.m.

17 sec
Sampdoria, tifosi mobilitati per Cesena: ecco i club che organizzano i pullman per la trasferta
2265 - ASEF

La Sampdoria ha ripreso la preparazione, dopo la sconfitta interna con il Monza, in vista della trasferta di sabato alle 19,30 a Cesena. I tifosi blucerchiati si stanno mobilitando, ecco l'elenco dei club che organizzano i pullman comunicato dalla Federclubs:

 
Alassio 3664889521

Cajenna 3487834001

Certosa 3404755904

Fedelissimi 3394303433

Imperia 3356796990

Luca Vialli e Bobby Gol 3209081465

Paveto 3930931234

Pontedecimo 3491009173

Praini 3405298508

Sant’Olcese 3661195174

Tamburino 3471714849 - 3498636919

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