Sampdoria, Lombardo: "Dispiace per la gente. Il Monza ha qualità da Serie A”

Le dichiarazioni di Attilio Lombardo, tecnico blucerchiato, dopo la sconfitta casalinga contro il Monza:



“Mi dispiace per la gente e per un risultato troppo pesante: abbiamo sbagliato approccio e ci siamo consegnati troppo presto al Monza. Mi prendo le responsabilità.”

“La partita non era stata preparata così: sotto di due gol abbiamo dovuto spendere troppe energie per provare a riaprirla. Loro hanno qualità da Serie A, noi dobbiamo sempre lottare: oggi ci hanno penalizzato soprattutto le distanze troppo lunghe.”

“La squadra ha reagito e nel secondo tempo ha fatto meglio. Meriti anche a loro: portiere molto bravo e difesa solida, mentre noi abbiamo perso molti duelli.”

“Dobbiamo resettare subito: mancano tre partite e dobbiamo giocarci la salvezza fino alla fine.”

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