Sampdoria, Lombardo: "Dispiace per la gente. Il Monza ha qualità da Serie A”
di Luca Pandimiglio
Le parole del tecnico blucerchiato al termine della sconfitta casalinga contro il Monza
Le dichiarazioni di Attilio Lombardo, tecnico blucerchiato, dopo la sconfitta casalinga contro il Monza:
“Mi dispiace per la gente e per un risultato troppo pesante: abbiamo sbagliato approccio e ci siamo consegnati troppo presto al Monza. Mi prendo le responsabilità.”
“La partita non era stata preparata così: sotto di due gol abbiamo dovuto spendere troppe energie per provare a riaprirla. Loro hanno qualità da Serie A, noi dobbiamo sempre lottare: oggi ci hanno penalizzato soprattutto le distanze troppo lunghe.”
“La squadra ha reagito e nel secondo tempo ha fatto meglio. Meriti anche a loro: portiere molto bravo e difesa solida, mentre noi abbiamo perso molti duelli.”
“Dobbiamo resettare subito: mancano tre partite e dobbiamo giocarci la salvezza fino alla fine.”
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