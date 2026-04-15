Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Marco Lanna

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Marco Lanna, già calciatore della Sampdoria con cui aveva vinto molti trofei arrivando alla finale di Coppa dei Campioni, per poi tornare da calciatore nel 2002 in una stagione terribile finita bene anche grazie al suo apporto, diventandone infine presidente nel momento più difficile della storia blucerchiata.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it

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