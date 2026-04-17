Sampdoria-Monza, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 20

Sampdoria e Monza scenderanno in campo questa sera allo stadio Luigi Ferraris per l’anticipo della 35^ giornata di Serie B. Blucerchiati reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima in rimonta per 2-1 sul campo del Pescara. Formazione di Attilio Lombardo a quota 40 punti in classifica, a +7 sulla Reggiana (terzultimo posto) e a -4 dal Cesena (ottavo posto e ultimo disponibile per i playoff). Monza al secondo posto in classifica in un periodo non semplice con 3 pareggi e una vittoria nella ultime 4. Telenord in diretta a partire dalle 20 per commentare la sfida del Ferraris.



Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza:



Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano; Ricci, Conti; Begic, Pierini, Cherubini; Brunori. All.: Lombardo.



Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Petagna. All.: Bianco.

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