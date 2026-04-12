Sampdoria, Depaoli: "I momenti difficili fanno parte del calcio, felice per me ma soprattutto per la vittoria"

"Sono molto contento per i tre punti, la squadra se li meritava, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questa partita e sono contento di aver trovato tre punti su un campo forse più difficile. I momenti difficili nel calcio ci sono e ce ne saranno, sono contento per me ma soprattutto per i tre punti perché ci servivano veramente come il pane e sono felice per questi tre punti perché ci danno un ottimo slancio. Venerdì abbiamo una partita difficile ma penso che se troviamo il giusto equilibrio, la giusta voglia, possiamo mettere in difficoltà chiunque, l'abbiamo dimostrato e penso che venerdì in casa nostra riusciremo a fare una grande partita".

Lo ha detto Fabio Depaoli, ai media ufficiali della Sampdoria, dopo la partita di Pescara vinta proprio grazie a un suo gol nel finale che ha consentito di ribaltare il match.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.