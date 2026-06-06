Sampdoria, anche Beppe Iachini alla festa degli Ultras con tanti ex

Una giornata di festa che celebra la storia della Sampdoria attraverso i suoi protagonisti più amati. È entrata nel vivo la ventunesima edizione della Festa degli Ultras Tito Cucchiaroni, in corso oggi allo Stadio Luigi Ferraris, dove tifosi e appassionati stanno vivendo una giornata all'insegna dei colori blucerchiati e dei ricordi che hanno segnato la storia del club.

Tra intrattenimento, musica, stand gastronomici e attività per tutte le età, il momento più atteso resta quello dedicato agli ex sampdoriani. In un anno particolarmente significativo, che precede l'ottantesimo anniversario della fondazione della Sampdoria, la festa rappresenta l'occasione per riabbracciare giocatori e allenatori che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi.

Nel corso della serata, infatti, saliranno sul palco numerosi ex blucerchiati per condividere ricordi, aneddoti ed emozioni legate alla loro esperienza con la maglia della Sampdoria. Presente Beppe Iachini, insieme a tanti protagonisti del passato come Pieri, Regini, Ziegler, Lanna, Soriano, Bonetti, Flachi, Volpi, Bazzani, Nicolini, Mannini e altri volti che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia sampdoriana.

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