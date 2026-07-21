Sampdoria, Tey e Walker raggiungono il ritiro. C'è anche il presidente De Gennaro
di F.S.
Presente anche l'a.d. Claudio Morelli
Un blitz al centro sportivo di Temù poco prima dell'allenamento del pomeriggio: Joseph Tey, azionista di maggioranza della Sampdoria, ha raggiunto squadra e staff al ritiro blucerchiato di Ponte di Legno, accompagnato dal braccio destro Nathan Walker. Con loro anche il presidente della Sampdoria, Francesco De Gennaro, e il ceo corporate Claudio Morelli.
Tey e Walker hanno avuto un breve scambio anche con mister Bernardo Corradi. Poco dopo il dirigente inglese si è concesso un momento di svago dando qualche calcio al pallone sul prato verde. Successivamente i due dirigenti della Sampdoria hanno seguito l'allenamento della squadra in questa nona giornata di ritiro.
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