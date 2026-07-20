Sampdoria, Insigne aumenta i giri del motore mentre per Sekulov è lesione del crociato. Sorpresa Pedrola

Sarà un lungo stop per Nikola Sekulov, uscito in barella durante l'amichevole della Sampdoria contro il Taverne. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Il giocatore classe 2002 sarà sottoposto a intervento chirurgico: ancora presto per stimare un rientro, ma sicuramente ci vorranno alcuni mesi per rivederlo in campo.

Ritiro concluso in anticipo per Tjas Begic, tornato a Genova dopo la lesione al retto femorale rimediata negli scorsi giorni. Le sue condizioni verranno rivalutate fra 1-2 settimane.

Insigne corre, sorpresa Pedrola

Nel primo giorno di allenamenti dopo la pausa di domenica, la squadra ha dato il via con una corsa nei boschi su terreno sterrato e in salita. Poi subito in campo per fase di preparazione tattica, squadra divisa in due per curare la fase offensiva e quella difensiva.

Nel pomeriggio altra esercitazione tattica focalizzata sui passaggi a terra, conclusione dei lavori con partitella.

Alla giornata di allenamento non ha partecipato Gennaro Tutino, fase di scarico per l'attaccante napoletano. Lavoro in palestra per Lorenzo Insigne, che nel pomeriggio si è visto in campo per delle corse a passo sostenuto: il campione d'Europa 2021 ha voglia di scendere in campo e sembra essere sempre più vicino alla miglior condizione.

Nel pomeriggio una sorpresa in campo: si è rivisto Estanis Pedrola, che ha effettuato alcuni giri di campo in corsa. Lo spagnolo è sempre più lontano dalla Samp, a breve potrebbe lasciare il ritiro.

Campagna abbonamenti sprint

Nel frattempo poche ore dopo lo scattare della fase di prelazione degli abbonamenti, sono state già superate le 2000 tessere emesse. La fase di prelazione terminerà il 5 di agosto.

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