Sampdoria, primo allenamento in gruppo per Insigne, Lauritsen e Ravanelli

Primo allenamento insieme al gruppo squadra per Lorenzo Insigne, che ha partecipato insieme ai compagni alla seduta di allenamento mattutino prevista per domenica. Una fase di defaticamento unita al lavoro in palestra, nel day after del primo test amichevole che la Sampdoria ha vinto contro il Taverne.

In gruppo anche i nuovi

In gruppo anche i nuovi arrivati Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, che hanno effettuato giri di campo e corse ripetute davanti ai nuovi tifosi presenti anche oggi sugli spalti. L'attaccante norvegese ha corso in coppia con Alex Ferrari.

Assenti alla seduta gli infortunati Begic e Sekulov, che è arrivato al campodi Temù in stampelle e con una vistosa fasciatura intorno al ginocchio sinistro. Squadra a cui è stato concesso un pomeriggio di riposo, i lavori riprenderanno nella giornata di domani.

Bagno di folla per Corradi e Lombardo

Letteralmente travolti dall'entusiasmo dei tifosi Bernardo Corradi e Attilio Lombardo, che si sono concessi a tanti tifosi blucerchiati per foto e autografi. E per l'ex difensore è partito il coro "Attilio Lombardo eh eh oh oh"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.