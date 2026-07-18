Sampdoria- Taverne, amichevole in diretta su Telenord. Le formazioni ufficiali
di F.S.
Primo test estivo amichevole a Temù per la Sampdoria, che affronta il Taverne squadra svizzera di quarto livello.
Cielo sereno con qualche nuvola sopra Temù. Tanti i tifosi blucerchiati presenti sulle tribune e intorno al centro sportivo di Temù
LA CRONACA
3' - il primo tentativo è del
SAMPDORIA (4-3-3): Ghidotti; Di Pardo, Diop, Riccio, Cicconi; Henderson, S. Esposito, Abildgaard; Sinani, Tutino, Forte All. Corradi
TAVERNE - Bollati; Novoselsikiy, Rosa, Bizzarri, Ivanaj, Sabbatini, Cecchinato, Solzi, Grassi, Borghi, Bandeira Diaz All. Carbone
Arbitro: sig. Tagliaferri. Assist. Sigg. Monardo e Zanibelli
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