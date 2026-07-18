Sampdoria, prime corse in campo per Ravanelli e Lauritsen (VIDEO)
di Filippo Serio
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Soltanto il tempo di cambiarsi e già prime corse in campo per Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, nuovi rinforzi in casa Sampdoria arrivati nelle ultime ore.
I due giocatori sono già scesi in campo per il primo allenamento, corse a bordo campo sul quadrilatero di Temù. Dagli spalti anche qualche applauso dai tifosi presenti sugli spalti.
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