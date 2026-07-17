Sampdoria-Taverne in diretta esclusiva su Telenord e telenord.it sabato dalle 16,55 con replica alle 22,30

Tutto pronto per l'esordio stagionale della nascente Sampdoria di Bernardo Corradi. Sabato 18 luglio, sul campo di Temù, è in programma la prima amichevole pre-campionato contro AC Taverne, formazione che milita in 1a Lega Classic della Svizzera. Un test che per i blucerchiati arriva dopo quasi una settimana di ritiro in Valcamonica.

Telenord trasmetterà la partita in diretta esclusiva (anche in streaming su telenord.it e sul canale youtube Telenord Liguria) a partire dalle ore 16,55 con la telecronaca di Nicolò Corradi (voce storica di Stadio Goal Sampdoria) e il commento di Maurizio Michieli. In collegamento da Temù e Ponte di Legno l'inviato Filippo Serio che sta raccontando dall'inizio la fase di preparazione della squadra.

Alle 22,30 l'amichevole andrà in onda anche in replica.

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