Sampdoria, tattica e corsa nei boschi a Ponte di Legno. Al mattino l'abbraccio dei ragazzi del campus

Una giornata dalla doppia faccia oggi a Ponte di Legno per la Sampdoria, che questa mattina è tornata al lavoro sotto il sole agli ordini di mister Bernardo Corradi, che dopo il riscaldamento in palestra ha focalizzato l'allenamento sulla parte tattica,

Squadra divisa in due formazioni con modulo 4-3-3: da una parte Di Pardo, Ferrari, Abildgaard e Cicconi, a centrocampo Esposito Henderson e Amarandei, in attacco Sinani Tutino e Begic. In porta si sono alternati Ghidotti e Tantalocchi.

La seconda squadra era formata da Depaoli, Malanca, Riccio e Casalino, Ferri Bellemo e Girelli in mezzo, reparto avanzato con Sekulov Paratici e Forte, questi ultimi poi sostituiti da La Gumina e Mezzotero. In partitella ha deciso la rete di Amarandei.

Personalizzato per Insigne e Gartenmann

Come ieri pomeriggio, in campo si è rivisto Lorenzo Insigne che ha proseguito l'iter personalizzato. Bagno di folla per il fantasista napoletano da parte dei ragazzi del campus estivo, assalito per autografi e fotografie.

Stefan Gartenmann è rimasto in palestra, così come Karim Diop che ieri era uscito in anticipo dal campo dopo aver rimediato una botta alla caviglia.

Seduta pomeridiana

Nel pomeriggio staff e giocatori si sono ritrovati nuovamente nei boschi per la seconda seduta di corsa su sentiero sterrato in salita. I quattro portieri sono invece rimasti a Temù insieme al preparatore Clemente.

in aggiornamento

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