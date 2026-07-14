Sampdoria, allenamento con torneo a squadre. Il ds Branco raggiunge il ritiro

Dopo i nuvoloni di ieri pomeriggio, torna il sole sul campo sportivo di Temù dove questa mattina la Sampdoria ha aperto il terzo giorno di ritiro precampionato.

Tanto lavoro con Attilio Lombardo per i calciatori della Primavera Diop, Amarandei, Forte, Mezzotero, Lelli, Rodella e Paratici

Prima parte in palestra per il gruppo della Prima Squadra, poi tutti in campo per le esercitazioni atletiche e tecniche. Giocatori poi divisi in quattro squadre per un mini torneo tutti contro tutti. La finale per il primo posto è stata vinta dalla squadra blu nella finale contro i bianchi.



Ultimi invece i giocatori con pettorina arancione, sconfitti ai rigori dalla squadra gialla: i perdenti sono stati poi presi a pallonate dai compagni di squadra, 'punizione' goliardica sotto gli occhi dei tifosi.

Proseguono l'iter personalizzato sia Lorenzo Insigne sia Stefan Gartenmann. Oggi pomeriggio altro appuntamento al campo sportivo.

Branco raggiunge il ritiro

A Temù nel frattempo è arrivato anche il direttore sportivo Americo Branco, accompagnato dal capo scouting José Coelho. A loro il compito di portare in blucerchiato nuovi innesti per la squadra di Bernardo Corradi, e gestire quei profili che non rientrano nei piani della società.

Tra questi c'è Estanis Pedrola, che questa mattina non ha partecipato all'allenamento a causa di un affaticamento rimediato ieri durante le corse nei boschi - per questo motivo era tornato in anticipo rispetto ai compagni di squadra -. Per lo spagnolo futuro sempre più lontano dalla Sampdoria: su di lui c'è il Real Oviedo, squadra spagnola di Segunda Division.

Le partite a campo ridotto

Squadra blu: Ghidotti, Cicconi, Diop, Mezzotero, Henderson, Esposito, Sinani

Squadra bianca: Krastev, Rodella, Riccio, Depaoli, Forte, Ferri, La Gumina

Squadra arancione: Tantalocchi, Tutino, Ferrari, Abildgaard, Begic, Casalino, Amarandei (in tandem con Lelli)

Squadra gialla: Scardigno, Girelli, Bellemo, Malanca, Paratici, Di Pardo, Sekulov

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