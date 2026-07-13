La Sampdoria aumenta il carico con l'allenamento nei boschi, prime corse sul campo per Insigne

A Ponte di Legno si chiude la prima giornata di doppio allenamento per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che nel pomeriggio ha visto la squadra dividersi: i portieri Ghidotti, Tantalocchi, Krastev e Scardigno sono rimasti sul manto erboso agli ordini del preparatore Raffaele Clemente, mentre i giocatori di movimento hanno seguito il prof. Bertini per un percorso atletico nel bosco.

Rimasto al campo di Temù anche Lorenzo Insigne, che ha effettuato le prime corse sul manto erboso e qualche palleggio. Domani per il gruppo squadra è prevista un'altra doppia seduta.

A Temù è arrivato oggi anche il nuovo direttore della comunicazione belga Mathias Declercq, uomo di di fiducia del ceo Jesper Fredberg, che ha salutato squadra e staff.

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