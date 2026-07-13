Sampdoria, Abildgaard decide la prima partitella a Temù. Insigne a bordocampo

Prima doppia seduta di allenamenti per la Sampdoria che alle 10 di questa mattina ha dato il via ai lavori sotto gli ordini di mister Bernardo Corradi, che prima del fischio iniziale ha chiesto ai suoi giocatori 'velocità, pulizia e attenzione ai dettagli'.

In campo i blucerchiati hanno affrontato la prima fase di tecnica individuale, con focus su controllo e possesso palla. In chiusura la partitella vinta 1-0 con gol decisivo di Abildgaard su respinta del portiere Tantalocchi.

Momento di apprensione per Liam Henderson, che durante la partitella ha accusato il colpo dopo aver preso una botta alla schiena in uno scontro con il giovane Diop. Il centrocampista scozzese si è ripreso dopo pochi minuti. Nuovamente spezzato l'allenamento di Stefan Gartenmann, che dopo un'ora ha abbandonato il campo per dirigersi in palestra, come accaduto ieri pomeriggio.

Insigne a bordocampo

Prosegue l'iter personalizzato Lorenzo Insigne, che si è diviso fra piscina e palestra. Il napoletano ha seguito la partitella dei compagni a bordocampo, rivolgendo commenti e sorrisi al fischio finale

Anche questa mattina era presente il ceo blucerchiato Jesper Fredberg, arrivato in bicicletta. Sul fronte mercato si parla del possibile innesto di Charalampos Lykogiannis, terzino sinistro offensivo svincolato dal Bologna dopo 4 stagioni. Atteso in giornata il ds blucerchiato Americo Branco

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.