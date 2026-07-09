Sampdoria, Di Pardo telefona a Insigne: "Rassicuriamo i tifosi, nessun problema tra di noi"

Squilla il telefono di Lorenzo Insigne e dall'altra parte c'è Alessandro Di Pardo. "Mi fai pure attendere", scherza il, neo acquisto. "Dobbiamo rassicurare i tifosi dopo quello che accadde a Pescara, ma sono cose di campo, tra di noi non c'è alcun problema, anche se al primo allenamento con la Sampdoria il gesto te lo faccio io", dice Insigne sorridendo. "Va bene, ti aspetto", replica Di Pardo.

E' il simpatico siparietto diffuso dalla Sampdoria attraverso i propri canali social per mettere fine alle polemiche innescate dalla lite tra i due calciatori al termine della sfida salvezza dell'Adriatico.

Intanto, lo stesso Insigne, che nel 2017 aveva rivolto un gesto di scherno alla Gradinata Sud, ci ha tenuto a specificare: "Non volevo mancare di rispetto ai tifosi, ora che la indosso mi farò ammazzare per questa maglia. Ma sono situazioni dettate dall'adrenalina".





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