Sampdoria, parte il ritiro precampionato: squadra e staff arrivati a Ponte di Legno

Prende ufficialmente il via a partire da oggi il ritiro precampionato della Sampdoria, che fino al prossimo 23 luglio rimarrà a Ponte di Legno per la preparazione estiva.

Squadra e staff di mister Bernardo Corradi sono arrivati in pullman in Val Camonica intorno alle ore 12,45, salutati da alcuni tifosi già presenti nelle alture bresciane. In programma pranzo di squadra e primo allenamento nel pomeriggio tra nuovi e vecchi volti. Alla partenza dal Mugnaini, il pullman era stato salutato da cori e fumogeni e da uno striscione: "La nostra gente darà tutto per voi se voi darete tutto per la maglia".

I convocati

Portieri: Ghidotti, Krastev, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Cicconi, Diop, Di Pardo, Depaoli, Ferrari, Gartenmann, Malanca, Riccio.

Centrocampisti: Abildgaard, Amarandei, Bellemo, Casalino, Esposito, Ferri, Girelli, Henderson, Lelli, Rodella.

Attaccanti: Begic, Forte, Insigne, La Gumina, Mezzotero, Paratici, Pedrola, Sinani, Sekulov, Tutino.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria