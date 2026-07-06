Sampdoria, Nicolini: "Mancano sette titolari per un campionato competitivo"

"E' sotto gli occhi di tutti che la Sampdoria è una squadra che al momento non esiste, numericamente parlando. Io speravo una settimana fa, dieci giorni fa, che nel frattempo, visto che il tempo c'era, le cose si sarebbero un po' sistemate. Io partivo dal fatto che i giocatori, quelli più bravi, quei pochi più bravi che avevamo lo scorso anno, sarebbero rimasti. Parlo di Martinelli, Viti e perché no di Pierini, fortunatamente Becic è stato preso. Però pur considerando quelli, dovevamo pensare che questa squadra era da rinforzare. Al momento invece non abbiamo neanche questi giocatori qua. Quindi senza questi giocatori e senza rinforzi, mi sento di dire che a questa squadra mancano 7-8 giocatori titolari. Io parlo di titolari per fare un campionato competitivo. Poi se prendi Rusu e Busu, come diciamo da queste parti... allora no. Ma se vuoi fare una squadra forte, devi partire da quelli che avevi, bravi, che non erano tantissimi, però ce l'avevi, in più aggiungere dei giocatori. Non mi pare stia andando così".

Lo ha detto Enrico Nicolini, ex calciatore e allenatore, bandiera blucerchiata, a Forever Samp.

Vi proponiamo un estratto della trasmissione, disponibile integralmente sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

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