Zampatti (Ponte di Legno-Tonale): "Tutto pronto per accogliere la Sampdoria e i suoi tifosi"

L’Alta Valle Camonica si prepara a tingersi ancora una volta di blucerchiato. Sarà infatti il comprensorio Ponte di Legno-Tonale ad ospitare il ritiro estivo della Sampdoria da domenica 12 a giovedì 23 luglio.

Tifosi. Per la nona occasione nelle ultime dodici annate sportive le strutture di Ponte di Legno e dintorni sono pronte ad accogliere i tifosi doriani, proponendo esclusive vacanze tra sport, turismo e relax. Per tutti i sostenitori liguri sono infatti previsti: sconto del 10% su soggiorni di almeno 3 notti, Adamello Card gratuita e Welcome Kit.

Village. Tifosi che potranno ritrovarsi al Samp Village, che sarà allestito nei pressi del centro sportivo di Temù. Attività, esperienze e merchandising ufficiale vi aspetteranno a due passi dal campo d’allenamento dei ragazzi per tutta la durata del ritiro.

Camp. E le sorprese non mancheranno. Domenica 19 luglio è infatti in agenda una serata di festa, un momento d’incontro istituzionale tra la squadra e la gente in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno. Mentre i più giovani potranno partecipare al Samp Camp ad alta quota in programma dal 12 al 18 luglio.

Test. Il 18 luglio alle 17 amichevole con gli svizzeri del taverne e 23 luglio il Cagliari, entrambe le amichevoli a Temù (calcio d’inizio alle 17.00).

Dell'imminente ritiro della Sampdoria ha parlato Vania Zampatti, responsabile ufficio stampa Ponte di Legno-Tonale, a Forever Samp.

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