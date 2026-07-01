Sampdoria, Gartenmann: "Non sono bello ed elegante in campo, ma anche Nesta aveva bisogno di Stam"

"Secondo me la Sampdoria è una delle squadre più grandi in Italia. E' veramente un onore portare questa maglia. La Sampdoria appartiene alla Serie A e voglio tornare con questa squadra appena possibile perché, come ho detto, la Sampdoria appartiene alla Serie A. Ho avuto un infortunio, però adesso sono pronto per la nuova stagione. Era un'opportunità per concentrarmi sul mio corpo, per costruire il mio corpo. Adesso sono nella forma migliore della mia carriera. Sono un giocatore che non riceve i titoli giornali. Il mio agente ha sempre detto che Stefan non è un difessore elegante e bello da vedere come Alessandro Nesta. Però anche Alessandro Nesta aveva bisogno di un Jaap Stam. Sono un team player, gioco dove l'allenatore dice. Voglio essere un leader. Secondo me un leader è sempre un giocatore che non pensa a se stesso, ma alla squadra. La Sampdoria è la società più grande della mia carriera. C'è molta potenza in questa squadra, in questa società, in questa città. Sì, sono molto contento di essere qua. Ciao a tutti, ci vediamo allo stadio. Forza Doria!".

Lo ha detto ai canali ufficiali della società blucerchiata Stefan Gartenmann, neo difensore della Sampdoria con cui ha firmato un contratto biennale. Il giocatore, svizzero-danese, si è espresso in un italiano perfettamente comprensibile.

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