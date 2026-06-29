Sampdoria, tifosi a Bogliasco: apertura di credito per Corradi, contestati Walker e Fredberg

"Corradi, dimostraci di non essere un burattino e avrai il nostro rispetto". Firmato: La Sud. E' lo striscione esposto dai tifosi organizzati della Gradinata della Sampdoria al "Mugnaini" di Bogliasco durante la presentazione del nuovo allenatore.

Un altro striscione è stato invece "dedicato" a Nathan Walker e Jesper Fredberg: "Il vostro unico scopo è fare del male alla Sampdoria". Accompagnato da un insulto.

Dunque, un'apertura di credito nei confronti del tecnico mentre resta la contestazione verso la proprietà e soprattutto la dirigenza della Sampdoria. A manifestare il dissenso un gruppo di tifosi che era venuto a conoscenza del giorno e dell'orario di presentazione di Bernardo Corradi, tenuti riservati dalla Digos genovese proprio per ragioni di sicurezza.

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