Sampdoria, il post per la Coppa Italia 1989 diventa uno sfogatoio dei tifosi, esasperati dal primo 'colpo': uno svincolato reduce da un infortunio

La Sampdoria celebra, sul profilo ufficiale, il 37° anniversario del 28 giugno 1989, vittoria della terza Coppa Italia, seconda consecutiva e passaporto per la Coppa delle Coppe vinta un anno dopo, con il 4-0 al Napoli sul 'neutro' dello Zini di Cremona. Ma il post di ricorrenza è stato utilizzato dai tifosi come sfogatoio, tanto più che proprio in queste ore circola la voce di un imminente ingaggio di Stefan Gartenmann, svincolato, 29 anni e 18 presenze in Ungheria negli ultimi 2 campionati, fermo da novembre per problemi al ginocchio.

Alcuni dei commenti pubblicati nel corso della mattinata: "Pensate un po’ passare da questi a voi" (Lucia Baroni), "La cosa che fa ribollire il sangue è voi siete l anti tutto questo, quelli che han spaccato il muro del suono dei record negativi. E postate ste cose senza vergogna alcuna" (Giordano Segale), "Chiudete la pagina smettere di postare questa roba non ne avete il diritto" (Nicola Zolezzi), "I Nostri ricordi NON devono essere i vostri" (Sabrina Rinaldi), "Questi ricordi NON vi appartengono! Sono solo nostri e NON VOSTRI" (Laura Perazzo), "Voi cosa c'entrate? Vergognatevi e ANDATEVENE!" (Fabio Natta), "Capite cosa avete per le mani? Quella squadra era piena di campioni ed allenata dall'ex allenatore del Real Madrid, non da degli esordienti presi con gli algoritmi. Quando i nostri dirigenti parlavano ne eravamo orgogliosi" (Roberto Accomando), "Certo con questa dirigenza non ci saranno altre ricorrenze da festeggiare in futuro. Al massimo qualche salvezza dalla C all'ultima giornata" (Angelo Auriemma), "4 goal alla squadra di Maradona, in campo neutro,oggigiorno se va di lusso ne facciamo uno alla squadra di Pecorino" (Daniel Nico), "Tutte cose che con altre proprietà difficilmente rivivremo, ma con voi SICURAMENTE non rivivremo" (Stefano Musumeci), "Con quale titolo pubblicate questa foto????Sono le nostre vittorie,voi non siete degni nemmeno di pronunciare la parola Sampdoria!!!" (Sabina Casagrande), "Mi fa incazzare che voi postiate queste cose e poi prendiate allenatori senza esperienza e giocatori come Narro e il vostro obiettivo sia la serie C" (Enrico Wanderer), "Che palle con 'ste foto! Credete di indorarci la pillola con l'amarcord??? PATETICI!!!!" (Chiara Righi), "Non avete nessun diritto di pubblicare certe cose, siete la peggiore dirigenza mai avuta. Dovete sparire!" (Luca Ferruzzi).

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