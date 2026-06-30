Sampdoria, Gartenmann a Genova per i primi test. Thorsby, l'ingaggio alto ostacola il possibile ritorno

Dopo la presentazione ufficiale di Bernardo Corradi e in attesa del raduno pre-ritiro, la Sampdoria inizia a muovere i primi passi sul mercato (al netto del già avvenuto riscatto di Tjas Begic dal Parma per 1,2 milioni). "I soldi non vincono le partite", ha detto il direttore sportivo Americo Branco, lasciando intendere la necessità di dover operare più attraverso l'ingegno che gli investimenti.

Una di queste idee poteva riguardare il ritorno a Genova - di nuovo sulla sponda blucerchiata - di Morten Thorsby, attualmente impegnato ai Mondiali con la Norvegia. Lanciato da Giampaolo e Ranieri nella Sampdoria, è poi transitato per Union Berlino, Genoa e Cremonese con alterne fortune, ma distinguendosi sempre per generosità. Il 30enne centrocampista potrebbe garantire quella fisicità che manca in mezzo al campo. La trattativa però appare complicata dall'ingaggio di Thorsby, circa 2 milioni a stagione. A meno che lui stesso non decida di decurtarselo pur di tornare in un ambiente dove si era trovato molto bene.

Peraltro, il centrocampo è il reparto meno urgente da rimpolpare per la Sampdoria: Esposito, Abildgaard, Conti, Henderson garantiscono al momento sufficienti soluzioni.

Intanto, è già a Genova il difensore svizzero-danese Stefan Gartenmann, 29 anni, svincolato dal Ferencvaros. Alloggia in un prestigioso hotel del centro di Genova insieme alla compagna in dolce attesa e a già iniziato a sottoporsi ai primi testi fisici dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo diversi mesi. Verrà ulteriormente testato e provato anche in ritiro e successivamente sarà deciso dalla società se tesserarlo oppure no.

L'ultima parola spetterà anche al nuovo responsabile dell'area medica, che potrebbe arrivare da Bologna.

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