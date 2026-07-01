Sampdoria beffata, Martinelli all'Avellino. Sondaggio per Mosti della Juve Stabia, biennale per Gartenmann

Non sarà Tommaso Martinelli il portiere della Sampdoria nella prossima stagione. Il giovane talento della Fiorentina, infatti, è approdato all'Avellino sempre con la formula del prestito. Una beffa per i blucerchiati che puntavano alla riconferma dell'estremo difensore, protagonista di un'importante seconda parte di campionato in cui è riuscito spesso a mantenere la porta inviolata. Di lui l'ex direttore sportivo Andrea Mancini disse: "Diventerà uno dei portieri più forti d'Europa".

In questo momento la Sampdoria nel ruolo ha in organico Ghidotti, il giovane Krastev, Coucke, Tantalocchi e Scardigno.

Intanto, il difensore svizzero-danese Stefan Gartenmann ha superato le visite mediche all'Isokinetic di Bologna e ha firmato con il club blucerchiato un contratto di due anni.

Sul fronte delle altre operazioni di mercato, si registra un interessamento della Sampdoria per il centrocampista Nicola Mosti della Juve Stabia, sul quale si starebbero muovendo anche altri club.

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