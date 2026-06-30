Sampdoria, ecco Gartenmann a Genova: se supera le visite, firmerà un contratto biennale

GENOVA - Eccolo Stefan Gartenmann, difensore svizzero-danese, da alcuni giorni a Genova, dove soggiorna in un prestigioso hotel del centro cittadino insieme con la compagna in dolce attesa. La Sampdoria lo sta sottoponendo alla visite mediche prima di decidere se ingaggiarlo o meno con un contratto biennale. Il calciatore, svincolato dal Ferencvaros, è reduce da un grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso novembre dal quale sta cercando di recuperare con grande impegno.

Cresciuto nel settore giovanile del Roskilde, squadra della sua città, nel 2013 è passato all'Heerenveen. Con il club olandese non è mai riuscito ad esordire in prima squadra e nel luglio 2017 ha fatto ritorno in patria firmando per il SønderjyskE. Ha debuttato il 7 agosto seguente in occasione dell'incontro di Superligaen vinto 3-0 contro l'Aarhus. Il 28 giugno 2022 viene acquistato dal Midtjylland. Il 1º settembre 2023 viene ceduto in prestito all'Aberdeen. Il 15 agosto 2024 è stato ceduto a titolo definitivo al Ferencváros.

Terzino destro, nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato anche una certa confidenza con il gol.

Gartenmann ha giocato in tutte le nazionali giovanili danesi dall'Under-16 all'Under-21. Successivamente ha scelto di rappresentare la Svizzera, nazionale delle sue origini, da cui è stato convocato per la prima volta il 13 marzo 2025. Esordisce con gli elvetici otto giorni dopo nell'amichevole pareggiata per 1-1 contro l'Irlanda del Nord.

In questo video è ripreso mentre rientra in hotel dopo una breve passeggiata e alcuni acquisti in un supermercato.

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