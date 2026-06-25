Ufficiale, Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria: "Nessuna promessa, solo abnegazione"

Bernardo Corradi, 50 anni, ex collaboratore di Massimiliano Allegri al Milano e in precedenza selezionatore delle nazionale italiane giovanili Under 16, 17, 19 e 20, è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria. Lo ha comunicato la società blucerchiata. Il contratto sarà di un anno con opzione di rinnovo.

Ecco il testo del comunicato:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Bernardo Corradi l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Nato a Siena il 30 marzo 1976, Corradi porta alla Sampdoria un bagaglio professionale di esperienze di primissimo piano sia come calciatore che come allenatore. Attaccante di livello internazionale, durante la sua carriera da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di ChievoVerona, Lazio, Valencia, Manchester City, Parma e Reggina, oltre ad aver collezionato 13 presenze e segnato due gol con la nazionale italiana.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore all’interno della FIGC, prima come assistente tecnico e successivamente come responsabile delle nazionali giovanili italiane, guidando le squadre Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze tecniche, metodologiche e manageriali, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti del calcio italiano. Durante la stagione 2025/26 ha fatto parte anche dello staff tecnico del Milan, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria – afferma Jesper Fredberg, CEO Football -. Fin dai nostri primi incontri, siamo rimasti colpiti dalla chiarezza delle sue idee, dalla profondità delle sue analisi e dalla forte convinzione con cui ha delineato la sua visione per il futuro della squadra. Durante tutto il processo di selezione, Bernardo si è distinto non solo per la sua competenza tecnica e tattica ma anche per le sue qualità personali, la sua leadership e la sua capacità di costruire solide relazioni all’interno di una squadra. In lui abbiamo riscontrato un professionista affidabile e ambizioso, perfettamente in linea con i valori e gli obiettivi del nostro progetto. Riteniamo che sia una delle figure più interessanti e promettenti del panorama calcistico italiano e siamo convinti che possieda tutte le qualità necessarie per guidare la Sampdoria lungo un percorso di crescita sostenibile e ambizioso. Siamo certi che le sue competenze, unite alla sua mentalità e alla sua determinazione, lo rendano la scelta giusta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per aiutare il club a compiere un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di sviluppo».

«Bernardo Corradi è stato scelto al termine di un processo di valutazione approfondito e condiviso – prosegue il direttore sportivo Américo Branco -. Nel corso della sua carriera ha acquisito una precisa conoscenza di molti dei migliori giovani talenti del calcio italiano, avendo seguito da vicino il loro sviluppo durante la sua esperienza con le nazionali giovanili. Questa competenza, unita alla sua capacità di individuare, coltivare e sviluppare il talento, rappresenta una risorsa fondamentale per un club come la Sampdoria che punta a coniugare la competitività con la formazione dei giovani. Dal punto di vista tecnico, Bernardo ha sempre sostenuto uno stile di gioco moderno, orientato all’attacco. Lo ha dimostrato alla guida delle nazionali Under 19 e Under 20 e, successivamente, durante la sua permanenza nello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con il calcio ai massimi livelli. Oltre alle sue qualità professionali, abbiamo riconosciuto in lui una forte personalità, eccellenti doti di leadership e una visione chiara e coerente del gioco – caratteristiche che sono state apprezzate anche dai giocatori con cui ha lavorato nel corso degli anni. Lo consideriamo uno dei giovani allenatori più promettenti del panorama italiano e siamo convinti che possieda tutte le qualità necessarie per guidare la Sampdoria lungo il percorso di crescita che abbiamo intrapreso, contribuendo a costruire una squadra ambiziosa e di carattere, in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

«Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa – le prime parole di Bernardo Corradi da neo allenatore blucerchiato -. Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati. Vorrei rivolgere loro un mio sincero saluto: non mi piace fare promesse, ma posso assicurarvi che, insieme alla squadra, lavoreremo ogni giorno con professionalità, dedizione e abnegazione per essere all’altezza della storia e dei valori di questa società. Non vedo l’ora di iniziare».

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