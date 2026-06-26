Sampdoria, duri striscioni di contestazione a Bogliasco: nel mirino la proprietà, Fredberg e Mutarelli

"Società di parassiti, siete un branco di falliti". Firmato '61, anno di nascita dello storico club I Fedelissimi. E' uno dei tre striscioni comparsi nella notte a Bogliasco, quartier generale della Sampdoria. Altri due - ancora più pesanti - hanno messo nel mirino il direttore dell'area sportiva Jesper Fredberg e Massimo Mutarelli ("Non ti vogliamo") indicato come uno dei collaboratori del neo allenatore blucerchiato Bernardo Corradi.

E' il sintomo ulteriore di come il livello della tensione intorno all'ambiente Sampdoria si stia alzando, dopo le ultime mosse della proprietà e della dirigenza, in controtendenza con quanto promesso poche settimane fa.

Nei prossimi giorni è prevista anche la presentazione ufficiale di Corradi, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Grecia con la famiglia. Così come in vacanza è lo stesso Fredberg. Ma gli echi della contestazione a oltranza (non ad personam nei confronti del tecnico) li hanno già raggiunti.













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