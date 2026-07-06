"Mutarelli uno di noi": striscioni di sfottò nel quartier generale della Sampdoria a Bogliasco

"Mutarelli uno di noi", firmato Fredberg e Tey. E' il contenuto di un paio di striscioni apparsi uno sotto la sede della Sampdoria e l'altro all'inizio della salita del Poggio a Bogliasco. Probabilmente si tratta del gesto goliardico dei tifosi della sponda opposta, visto che a Mutarelli - in procinto di diventare il vice allenatore dei blucerchiati - viene contestato il suo passato rossoblù.

Insomma, la situazione continuare a portarsi dietro strascichi poco positivi per l'ambiente alla vigilia dell'inizio ufficiale della nuova stagione e del ritiro.





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