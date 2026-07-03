Sampdoria, Narro all'Hércules de Alicante mentre le operazioni in entrata non decollano. Altri striscioni contro Mutarelli

La Sampdoria ha comunicato ufficialmente di aver ceduto a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di riscatto a condizione, all’Hércules de Alicante C.F. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Narro. Arrivato dal Gimnastic di Tarragona (serie C spagnola), scelto dall'algoritmo, è stato il simbolo della fallimentare campagna acquisti estiva dell'estate 2025 della società blucerchiata, al punto da essere poi presto a gennaio al Real Murcia. Ora un altro prestito, sempre in terza serie, quella che appare essere la dimensione del calciatore.

Intanto, sul fronte dei rinforzi, al di là del riscatto di Begic e dell'acquisizione a parametro zero di Gartenmann reduce da otto mesi di inattività, le altre operazioni non decollano e al momento si sente parlare soprattutto di svincolati (Lauritsen, Insigne), prestiti (il ritorno di Martinelli, peraltro agguerritamente conteso... dall'Avellino) o difficoltà a vincere di la concorrenza di altri club per... Mosti della Juve Stabia.

Insomma, la sensazione è che anche quest'anno - dopo tante promesse - alla proprietà e alla dirigenza manchi la volontà e soprattutto la disponibilità economica a investire nella squadra, anche per patrimonializzarla. I potenziali "rinforzi" di cui si parla, Begic a parte, sono trentenni o ultratrentenni.

Ma il mercato oggettivamente è ancora lungo e Fredberg-Branco potrebbe ancora avere qualche asso nella manica mentre i tifosi più caldi non desistono dalla contestazione a Massimo Mutarelli, potenziale vice del neo allenatore Corradi. La scorsa notte sono comparsi altri due striscioni a Bogliasco che "invitano" la società a non tesserare l'ex calciatore del Genoa.

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