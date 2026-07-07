Sampdoria, Insigne in arrivo: contratto annuale con opzione di rinnovo legato alle presenze

Lorenzo Insigne a un passo dalla Sampdoria. L’ex attaccante della Nazionale è atteso a Genova per le visite mediche e per la firma sul contratto con la società blucerchiata.

L'accordo prevede un accordo annuale, con opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive. Insigne aveva trascorso gli ultimi sei mesi nella serie B italiana con la maglia del Pescara, collezionando 13 presenze, 5 gol e 3 assist che non sono bastati a evitare la retrocessione degli abruzzesi.

L'arrivo di Insigne in queste ore sta facendo discutere i tifosi della Samp a causa dei rapporti burrascosi con la Gradinata Sud ai tempi della sua militanza nel Napoli e poi per un litigio in campo l'anno scorso con Di Pardo. Altri sono invece entusiasti.

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