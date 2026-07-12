Sampdoria, tifosi in lutto: è morto Fabio Pasinetti, storico ultras della Gradinata Sud noto come "L'Egregio"

Lutto nel mondo della Sampdoria e della Gradinata Sud. È scomparso improvvisamente Fabio Pasinetti, conosciuto da tutti con il soprannome di "l'Egregio", figura molto nota e apprezzata nell'ambiente blucerchiato e da anni tra i volti più conosciuti degli Ultras Tito.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra tifosi e amici, suscitando profondo cordoglio. Pasinetti era una presenza costante sugli spalti del "Ferraris", dove aveva condiviso per anni la passione per i colori blucerchiati, diventando un punto di riferimento per tanti sostenitori della Sampdoria.

Sui social network, fin dalle prime ore, sono comparsi numerosi messaggi di affetto e ricordo da parte di amici, tifosi e appartenenti al mondo ultras, che hanno voluto rendergli omaggio ricordandone il carattere, la disponibilità e il forte attaccamento alla maglia. Scrive la Federclubs: "Ci uniamo al dolore del mondo blucerchiato per la tragica scomparsa di Fabio Pasinetti, per tutti noi l’Egregio. Le più sentite condoglianze da parte di tutti i club della Federazione alla famiglia e ai ragazzi e ragazze degli UTC".

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella Gradinata Sud e tra gli Ultras Tito, comunità della quale faceva parte da molti anni e con cui aveva condiviso trasferte, partite e momenti indimenticabili al seguito della Sampdoria.

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