Sampdoria, primo allenamento a Temù: personalizzato per Insigne. C'è anche il CEO Fredberg

Primo giorno di scuola per la nuova Sampdoria di Bernardo Corradi, che nel pomeriggio ha effettuato il primo allenamento della preparazione estiva in Val Camonica, a Ponte di Legno.

Dopo alcune ore di riposto successive al lungo viaggi da Genova, la squadra si è ritrovata al campo sportivo di Temù per l'allenamento sotto il sole, reso più gradevole da una brezza montana: i lavori si sono divisi fra fase atletica e fase pretattica, con partitella finale.

Attesa per Insigne

Mentre dagli spalti del Samp Village alcuni tifosi incitavano il suo nome, Lorenzo Insigne non ha partecipato all'allenamento odierno: per lo 'scugnizzo' sarà una preparazione personalizzata con giornate scandite da sedute in palestra, in piscina e in campo, ma a parte. E' quanto deciso dallo staff atletico e medico, una fase 'atletizzante' per permettere al giocatore di recuperare la miglior condizione possibile.

C'è anche Fredberg

Mentre la squadra sudava in campo è arrivato anche il CEO blucerchiato Jesse Fredberg, che ha salutato staffe giocatori prima di avere un breve colloquio con il ds Americo Branco e mister Bernardo Corradi.

Nessun problema per Stefan Gartenmann, che ha lasciato il campo dopo circa un'ora di lavoro: il suo allenamento è proseguito in palestra, come già programmato. Domani è prevista la prima doppia seduta, al mattino e al pomeriggio.

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