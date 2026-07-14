Sampdoria, Lanna a Telenord: "Corradi ha le competenze, ma servono rinforzi già in ritiro. Insigne ha una storia che parla da sé"

GENOVA – La passione per la Sampdoria si trasforma in un progetto concreto. È questo lo spirito di Officina 1946, il nuovo soggetto aggregativo presentato martedì 14 luglio a Genova, nel luogo simbolo dove ottant'anni fa nacque l'Unione Calcio Sampdoria. Un'iniziativa che riunisce professionisti, aziende e realtà legate al mondo blucerchiato con l'obiettivo di valorizzare la storia e i valori del club attraverso eventi dedicati ai tifosi.

Tra i sostenitori del progetto c'è anche Marco Lanna, ex calciatore e presidente della Sampdoria, che ha accolto con entusiasmo la proposta.

«È stato un incontro piacevole tra amici, tutti accomunati dalla stessa passione. Quando mi hanno parlato di questa idea ho accettato molto volentieri, perché è bello lavorare con sampdoriani per qualcosa destinato ai sampdoriani. È stata una cosa naturale».

L'ex blucerchiato ha poi fatto riferimento al primo grande appuntamento che Officina 1946 sta preparando per l'autunno, un evento dedicato ai cento giocatori più rappresentativi della storia blucerchiata. Alla domanda sulla sua presenza, ha risposto con il sorriso: «Non so se rientro nei cento, ma sicuramente ci sarò».

Lanna ha poi commentato anche il momento della Sampdoria e il nuovo corso tecnico affidato a Bernardo Corradi.

«Vediamo. Mi sembra un bravissimo ragazzo, serio. Le competenze dovrebbe averle, bisognerà capire anche quale materiale gli verrà messo a disposizione. Qualcosa è già arrivato, ma la squadra va completata. C'è ancora tempo e mi auguro che altri rinforzi arrivino già durante il ritiro, perché è proprio lì che si costruisce un gruppo e si inizia a creare una squadra competitiva per la prossima stagione».

Tra i nuovi innesti, Lanna ha espresso fiducia anche nel contributo di Lorenzo Insigne.

«Insigne ha una storia che parla da sé. È un giocatore tecnicamente fortissimo. L'anno scorso, nel finale di stagione a Pescara, ha dimostrato di poter essere ancora decisivo e speriamo possa dare lo stesso contributo anche alla Sampdoria. Naturalmente dovrà essere messo nelle condizioni migliori per rendere e diventare nuovamente protagonista. La sua esperienza potrà essere fondamentale anche per aiutare i ragazzi più giovani».

Infine, un pensiero su Attilio Lombardo, confermato nello staff tecnico con il ruolo di collaboratore.

«Attilio può dare tantissimo. Ha vissuto l'epoca d'oro della Sampdoria e possiede esperienza e competenze importanti. Può essere una risorsa preziosa sia per il mister sia per i giocatori, perché conosce l'ambiente e molti dei ragazzi presenti in rosa. I suoi consigli possono essere davvero utili nella crescita del gruppo».

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