"Officina 1946", quando la passione diventa progetto: un gruppo di lavoro di Sampdoriani per i Sampdoriani

GENOVA – Dalla passione può nascere un progetto. È questo il messaggio con cui è stata presentata Officina 1946, il nuovo gruppo di lavoro formato da professionisti, aziende e realtà accomunate dall'amore per la Sampdoria. La presentazione ufficiale si è svolta martedì 14 luglio nella storica sede di Galleria Mazzini 7, luogo simbolico dove ottant'anni fa nacque l'Unione Calcio Sampdoria.

Officina 1946 non si definisce un semplice consorzio, ma un laboratorio di idee nato per creare iniziative dedicate ai tifosi, valorizzare la storia del club e custodirne i valori. Il progetto prende forma in un momento delicato per la società blucerchiata, ma con l'intenzione di trasformare la passione in un'occasione di aggregazione e condivisione.

L'ispirazione arriva dalle esperienze che negli ultimi anni hanno saputo raccontare la Sampdoria attraverso linguaggi diversi, come il documentario La Bella Stagione, lo spettacolo teatrale Il mio Luca di Andrea Carlini e le mostre organizzate dall'Associazione Museo Samp Doria. Da queste iniziative nasce la volontà di costruire nuovi appuntamenti capaci di unire cultura, memoria e senso di appartenenza.

A comporre Officina 1946 sono SmartSport, Andrea Carlini, Trussdesign.it, Associazione Museo Samp Doria, RST Events e Siksadv, realtà che metteranno a disposizione competenze nell'organizzazione di eventi, nella comunicazione, nella produzione di spettacoli e nella valorizzazione della storia blucerchiata.

A spiegare la filosofia del progetto è stato il direttore generale di SmartSport, Marco Caroli. «Officina 1946 è prima di tutto un gruppo di lavoro composto da aziende, professionisti e tanti Sampdoriani che hanno deciso di unirsi per mantenere sempre viva la passione per questi meravigliosi colori. Vogliamo lavorare per la Sampdoria e per i Sampdoriani, creare qualcosa da Sampdoriani per i Sampdoriani. Siamo convinti che l'amore per questi colori debba essere alimentato anche attraverso iniziative capaci di riunire tutta la nostra comunità».

Caroli ha ricordato come negli ultimi anni alcuni progetti abbiano dimostrato la forza della cultura nel raccontare l'identità blucerchiata. «Il documentario La Bella Stagione e lo spettacolo Il mio Luca hanno fatto capire quanto arte e cultura possano fondersi con la passione sportiva, contribuendo a tramandare i valori della Sampdoria. È da quell'esperienza che vogliamo ripartire».

Il primo grande appuntamento è già in fase di preparazione. «Posso anticipare che stiamo lavorando a un grande evento previsto per l'autunno, probabilmente a novembre. L'anno degli 80 anni della Sampdoria merita una celebrazione importante e stiamo contattando alcuni dei più grandi protagonisti della storia blucerchiata per coinvolgerli in uno spettacolo che sarà molto più di una semplice festa. Per il momento non vogliamo svelare troppo: presenteremo tutti i dettagli tra la fine di agosto e l'inizio di settembre».

Per Caroli l'anniversario deve rappresentare soprattutto un nuovo punto di partenza. «Vorremmo che questi 80 anni non fossero un punto d'arrivo, ma una ripartenza. La Sampdoria deve tornare a volare. Ogni volta che si parla dei valori della Sampdoria e della voglia dei tifosi di stare insieme troviamo una risposta straordinaria. È un patrimonio enorme e vogliamo dare il nostro contributo per valorizzarlo».

Tra le priorità del progetto c'è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni. «È forse il nostro obiettivo più importante. Vogliamo che i ragazzi conoscano non solo la storia della Sampdoria, ma anche i valori che hanno sempre caratterizzato questa società. Le iniziative che realizzeremo serviranno proprio a permettere ai più giovani di vivere e toccare con mano il mondo blucerchiato».

Sulla stessa linea anche il presidente dell'Associazione Museo Samp Doria, Maurizio Medulla, che ha sottolineato il valore simbolico del luogo scelto per la presentazione. «Officina 1946 nasce nell'anno degli 80 anni della Sampdoria e si presenta nel luogo giusto, Galleria Mazzini, dove tutto è iniziato. Il 12 agosto la Sampdoria compirà ottant'anni e da questa ricorrenza prenderà il via una serie di manifestazioni alle quali vogliamo dare il massimo risalto».

Le iniziative saranno pensate soprattutto per i tifosi. «Saranno eventi emozionali. Vogliamo ricordare la memoria della Sampdoria e allo stesso tempo fare festa. Gli ottant'anni raccontano una storia fatta di successi, di momenti difficili, ma soprattutto dell'orgoglio che i tifosi hanno sempre provato nell'essere Sampdoriani».

Medulla ha evidenziato anche lo spirito con cui è nato il progetto. «All'interno di Officina 1946 convivono realtà diverse, dal Museo Sampdoria alle Legends con Marco Lanna. Un gruppo di amici Sampdoriani ha deciso di unire le proprie competenze per dare vita a qualcosa che possa lasciare un segno».

Lo sguardo è rivolto anche al futuro:«Ci piacerebbe che questa emozione fosse tramandata nel tempo. Sarebbe bello che chi organizzerà i festeggiamenti per il centenario della Sampdoria possa ricordarsi anche di ciò che è stato fatto per gli 80 anni. Significherebbe aver costruito qualcosa di importante».

Il lavoro organizzativo prosegue già da settimane e, come annunciato dai promotori, entro la fine dell'estate verrà presentato il primo evento ufficiale di Officina 1946. L'obiettivo è dare vita a una grande celebrazione che unisca ex protagonisti, tifosi e nuove generazioni, trasformando l'ottantesimo anniversario della Sampdoria in un'occasione per guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

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