Sampdoria, allenamento chiuso sotto il temporale. Pedrola con le valigie in mano, stop precauzionale per Diop
di Filippo Serio
Partitella finale sotto pioggia e fulmini: Corradi ancora con la difesa a quattro e Abildgaard centrale
La Sampdoria chiude il terzo giorno di ritiro a Ponte di Legno sotto la pioggia e i fulmini: durante l'allenamento pomeridiano un intenso temporale passeggero ha investito il campo sportivo di Temù, cessato quasi in contemporanea con il rompete le righe.
Squadra divisa in due per varie esercitazioni con il pallone e tecnico-tattiche, possessi, finalizzazioni e partitella finale 11 vs 11 a campo ridotto. Mister Bernardo Corradi ha provato ancora una volta il modulo 4-3-3 per le sue formazioni, con Oliver Abildgaard schierato in difesa. Particolarmente ispirato Jordan Ferri che ha deciso il test partita.
Lorenzo Insigne ha proseguito con il percorso personalizzato sul campo, questa volta davanti alla collinetta che i tifosi blucerchati prendono d'assalto per avere una diversa prospettiva dell'allenamento. Qualche problema per Karim Diop durante l'allenamento: il difensore classe 2009 ha terminato in anticipo poiché sentiva dolore alla caviglia sinistra.
Assente all'allenamento della mattina, Estanis Pedrola è rimasto fermo a guardare i compagni anche nel pomeriggio: il giocatore ha già le valigie in mano, su di lui c'è il forte interessamento del Real Oviedo che milita in Segunda Division spagnola. Destinazione gradita all'attaccante ex Barcellona.
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