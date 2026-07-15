"Officina 1946", un gruppo di lavoro di sampdoriani per i sampdoriani

Dalla passione può nascere un progetto condiviso. Con questo spirito è stata presentata Officina 1946, il nuovo gruppo di lavoro che riunisce professionisti, aziende e realtà accomunate dall'amore per la Sampdoria. L'esordio ufficiale si è svolto martedì 14 luglio nella storica sede di Galleria Mazzini 7, il luogo dove, ottant'anni fa, nacque l'Unione Calcio Sampdoria.

Più che un consorzio, Officina 1946 si propone come un laboratorio di idee pensato per promuovere iniziative dedicate ai tifosi, valorizzare la storia del club e custodirne i valori. Il progetto prende forma in un momento particolarmente delicato per la società blucerchiata, con l'obiettivo di trasformare la passione in occasioni di incontro, cultura e condivisione.

L'ispirazione nasce da esperienze che negli ultimi anni hanno raccontato la Sampdoria attraverso linguaggi diversi, come il documentario La Bella Stagione, lo spettacolo teatrale Il mio Luca di Andrea Carlini e le mostre organizzate dall'Associazione Museo Samp Doria. Da queste iniziative prende corpo la volontà di costruire nuovi appuntamenti capaci di unire memoria, appartenenza e partecipazione.

A dare vita a Officina 1946 sono SmartSport, Andrea Carlini, Trussdesign.it, Associazione Museo Samp Doria, RST Events, Crea Studio e Siksadv, realtà che metteranno a disposizione competenze nell'organizzazione di eventi, nella comunicazione, nella produzione di spettacoli e nella valorizzazione della storia blucerchiata.

A illustrare la filosofia del progetto è stato il direttore generale di SmartSport, Marco Caroli.

«Officina 1946 è prima di tutto un gruppo di lavoro composto da aziende, professionisti e tanti Sampdoriani che hanno deciso di unirsi per mantenere sempre viva la passione per questi meravigliosi colori. Vogliamo lavorare per la Sampdoria e per i Sampdoriani, creare qualcosa da Sampdoriani per i Sampdoriani. Siamo convinti che l'amore per questi colori debba essere alimentato anche attraverso iniziative capaci di riunire tutta la nostra comunità».

Caroli ha ricordato come i progetti realizzati negli ultimi anni abbiano dimostrato la forza della cultura nel raccontare l'identità blucerchiata.

«Il documentario La Bella Stagione e lo spettacolo Il mio Luca hanno fatto capire quanto arte e cultura possano fondersi con la passione sportiva, contribuendo a tramandare i valori della Sampdoria. È da quell'esperienza che vogliamo ripartire».

Il primo appuntamento è già in fase di organizzazione e sarà dedicato proprio all'ottantesimo anniversario della società.

«Posso anticipare che stiamo lavorando a un grande evento previsto per l'autunno, probabilmente a novembre. L'anno degli 80 anni della Sampdoria merita una celebrazione importante e stiamo contattando alcuni dei più grandi protagonisti della storia blucerchiata per coinvolgerli in uno spettacolo che sarà molto più di una semplice festa. Per il momento non vogliamo svelare troppo: presenteremo tutti i dettagli tra la fine di agosto e l'inizio di settembre».

Per il direttore generale di SmartSport, l'anniversario dovrà rappresentare soprattutto un nuovo inizio.

«Vorremmo che questi 80 anni non fossero un punto d'arrivo, ma una ripartenza. La Sampdoria deve tornare a volare. Ogni volta che si parla dei valori della Sampdoria e della voglia dei tifosi di stare insieme troviamo una risposta straordinaria. È un patrimonio enorme e vogliamo dare il nostro contributo per valorizzarlo».

Grande attenzione sarà riservata anche ai più giovani, chiamati a conoscere la storia e l'identità del club.

«È forse il nostro obiettivo più importante. Vogliamo che i ragazzi conoscano non solo la storia della Sampdoria, ma anche i valori che hanno sempre caratterizzato questa società. Le iniziative che realizzeremo serviranno proprio a permettere ai più giovani di vivere e toccare con mano il mondo blucerchiato».

Sulla stessa linea il presidente dell'Associazione Museo Samp Doria, Maurizio Medulla, che ha evidenziato il forte valore simbolico della sede scelta per la presentazione.

«Officina 1946 nasce nell'anno degli 80 anni della Sampdoria e si presenta nel luogo giusto, Galleria Mazzini, dove tutto è iniziato. Il 12 agosto la Sampdoria compirà ottant'anni e da questa ricorrenza prenderà il via una serie di manifestazioni alle quali vogliamo dare il massimo risalto».

Le iniziative saranno rivolte in primo luogo ai tifosi e avranno una forte componente emotiva.

«Saranno eventi emozionali. Vogliamo ricordare la memoria della Sampdoria e allo stesso tempo fare festa. Gli ottant'anni raccontano una storia fatta di successi, di momenti difficili, ma soprattutto dell'orgoglio che i tifosi hanno sempre provato nell'essere Sampdoriani».

Medulla ha poi sottolineato lo spirito che anima il progetto.

«All'interno di Officina 1946 convivono realtà diverse, dal Museo Sampdoria alle Legends con Marco Lanna. Un gruppo di amici Sampdoriani ha deciso di unire le proprie competenze per dare vita a qualcosa che possa lasciare un segno».

Lo sguardo, infine, è già rivolto al futuro.

«Ci piacerebbe che questa emozione fosse tramandata nel tempo. Sarebbe bello che chi organizzerà i festeggiamenti per il centenario della Sampdoria possa ricordarsi anche di ciò che è stato fatto per gli 80 anni. Significherebbe aver costruito qualcosa di importante».

Il lavoro organizzativo è già entrato nel vivo e, come annunciato dai promotori, entro la fine dell'estate saranno svelati tutti i dettagli del primo evento ufficiale di Officina 1946. L'obiettivo è trasformare l'ottantesimo anniversario della Sampdoria in una grande celebrazione capace di riunire ex protagonisti, tifosi e nuove generazioni, guardando al futuro senza perdere il legame con la storia e l'identità blucerchiata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.