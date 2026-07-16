Sampdoria, a Ponte di Legno si lavora sulla tattica. Assente Begic

Quinto giorno di allenamenti a Ponte di Legno per la Sampdoria, che replica la doppia seduta di allenamenti. Al mattino squadra focalizzata sulla tattica con giocatori impegnati in scenari di 1 contro 1 e di 2 contro 2, con passaggi finalizzati alla conclusione in porta.

Lavoro di defaticamento per Tjas Begic che si è diviso fra palestra e piscina, differenziato per Gartenmann e Diop con quest'ultimo che è tornato a correre in campo dopo la botta presa alla caviglia. Lavoro in palestra anche per Lorenzo Insigne.

Mercato in fermento

A osservare l'allenamento dagli spalti c'erano sia il direttore sportivo Americo Branco che il capo scout Jose Coelho. Branco molto impegnato sul fronte mercato, che potrebbe regalare nuovi innesti a mister Corradi. Si cercano un portiere - il favorito è Emil Audero - un centravanti e un terzino sinistro in alternativa a Cicconi. Per questo ruolo rimane in piedi la pista che porta allo svincolato Charalampos Lykogiannis. Manca pero' l'intesa sull'ingaggio.

Nuova maglia e pausa 'sarda'

Intanto la società ha presentato la nuova maglia da gara della Sampdoria, indossata questa mattina da Liam Henderson e Salvatore Esposito per una serie di fotografie. I due giocatori si sono presentati con la nuova casacca ai tifosi in attesa fuori dal campo sportio.

Uno spuntino veloce prima di tornare in campo: giocatori, staff e tifosi sono stati accolti da un piccolo stand messo in piede da un tifoso sardo del Cagliari: i rossoblù infatti sono attesi a Ponte di Legno per il ritiro per la giornata del 21 luglio

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.