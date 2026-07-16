Sampdoria

Sampdoria, a Ponte di Legno si lavora sulla tattica. Assente Begic

di Filippo Serio

1 min, 15 sec

Lo sloveno si è diviso tra piscina e palestra: defaticamento programmato

Sampdoria, a Ponte di Legno si lavora sulla tattica. Assente Begic
18 - SettimoLink

Quinto giorno di allenamenti a Ponte di Legno per la Sampdoria, che replica la doppia seduta di allenamenti. Al mattino squadra focalizzata sulla tattica con giocatori impegnati in scenari di 1 contro 1 e di 2 contro 2, con passaggi finalizzati alla conclusione in porta.

Lavoro di defaticamento per Tjas Begic che si è diviso fra palestra e piscina, differenziato per Gartenmann e Diop con quest'ultimo che è tornato a correre in campo dopo la botta presa alla caviglia. Lavoro in palestra anche per Lorenzo Insigne.

Mercato in fermento

A osservare l'allenamento dagli spalti c'erano sia il direttore sportivo Americo Branco che il capo scout Jose Coelho. Branco molto impegnato sul fronte mercato, che potrebbe regalare nuovi innesti a mister Corradi. Si cercano un portiere - il favorito è Emil Audero - un centravanti e un terzino sinistro in alternativa a Cicconi. Per questo ruolo rimane in piedi la pista che porta allo svincolato Charalampos Lykogiannis. Manca pero' l'intesa sull'ingaggio.

Nuova maglia e pausa 'sarda'

Intanto la società ha presentato la nuova maglia da gara della Sampdoria, indossata questa mattina da Liam Henderson e Salvatore Esposito per una serie di fotografie. I due giocatori si sono presentati con la nuova casacca ai tifosi in attesa fuori dal campo sportio.

Uno spuntino veloce prima di tornare in campo: giocatori, staff e tifosi sono stati accolti da un piccolo stand messo in piede da un tifoso sardo del Cagliari: i rossoblù infatti sono attesi a Ponte di Legno per il ritiro per la giornata del 21 luglio

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