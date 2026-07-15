Sampdoria, Cicconi a Telenord: "Amo spingere ma posso fare anche il terzino, Corradi mi sta aiutando"

"Abbiamo già parlato qualche volta con mister Corradi, siccome anche per me in questo momento sono in un ruolo un po' più arretrato rispetto agli altri anni. Io ho sempre giocato quinto, magari esterno o alto. Il terzino l'ho fatto qualche volta, però mi ha dato qualche consiglio su come approcciare già gli allenamenti o alle fasi tattiche che preferisce lui, dove posizionarmi in campo. Quindi sono contento. Come caratteristiche sono un giocatore molto offensivo rispetto magari alla fase difensiva, preferisco essere più propositivo, però è un ruolo che ho già fatto, che posso fare. Comunque chiaramente piano piano, grazie infatti all'aiuto del mister, posso migliorare, posso fare tranquillamente".

Lo ha detto Manuel Cicconi, giocatore della Sampdoria, in un'intervista in esclusiva televisiva a Telenord nel ritiro di Temù e Ponte di Legno. Ecco l'integrale.

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