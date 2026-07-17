Sampdoria, Corradi ha il suo centravanti: Tobias Lauritsen, svincolato dallo Sparta Rotterdam. Per la difesa c'è Ravanelli

Bernardo Corradi sta per avere a disposizione il centravanti, la prima punta da impiegare nel 4-3-3 con Insigne e Begic sulle corsie esterne. Si tratta di Tobias Lauritsen. L’attaccante norvegese, 29 anni, svincolato dopo l’esperienza con lo Sparta Rotterdam, dopo le visite mediche firmerà il contratto con la società blucerchiata e raggiungerà i compagni della Samp nel ritiro di Temù-Ponte di Legno.

Lauritsen, classico attaccante centrale, nelle ultime stagione è sempre andato in doppia cifra nel massimo campionato olandese.

Passi avanti importanti anche per il difensore centrale Luca Ravanelli, in arrivo dal Monza con cui è già stato trovato l'accordo. Manca quello con il calciatore, ma si tratta di dettagli. Anche Ravanelli nelle prossime ore dovrebbe aggregarsi alla squadra in Valcamonica.

Dopo Insigne, Gartenmann e Sinani, ecco dunque altri due nuovi potenziali rinforzi per la Sampdoria.

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