Sampdoria, stop per Begic. Sabato ultima sessione prima del test contro il Taverne

Brutte per notizie per la Sampdoria direttamente dal ritiro della Sampdoria: stop infatti per Tjas Begic, che nelle ultime due giornate non aveva partecipato agli allenamenti del ritiro.

Secondo il report giornaliero della Sampdoria, gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una leggera lesione al retto femorale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico di recupero e verrà valutato con ulteriori controlli nel corso delle prossime settimane. Nel pomeriggio a riposo Tommaso Casalino, influenzato.

Nel corso della giornata Corradi e il suo staff hanno sottoposto i giocatori a una serie di ripetute in salita, poi spazio ad esercitazione tattica e partitella sul campo. Nel pomeriggio attivazione in palestra e sul campo, possessi ed esercitazioni tattiche. Da segnalare la sperimentazione di Corradi che ha provato Depaoli nella posizione di interno di centrocampo, mentre Girelli agiva da terzino destro.

Gartenmann e Insigne hanno seguito i rispettivi programmi personalizzati. Scarico di gestione per Estanislau Pedrola che attende solo la cessione.

Begic sarà assente quindi alla prima amichevole estiva del ritiro, in programma sabato alle 17 contro il Taverne.