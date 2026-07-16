I ragazzi del Samp Camp incontrano Di Pardo e Ghidotti: "Seguite le vostre passioni e giocate con il sorriso"

Una serata fra curiosità, aneddoti, autografi e foto ricordo: giovedì sera un momento da ricordare per i ragazzi del Samp Camp di Ponte di Legno, che a Vezza d'Oglio hanno incontrato e chiacchierato con due giocatori della Sampdoria: Alessandro Di Pardo e Simone Ghidotti.

I due calciatori si sono messi a disposizione dei piccoli tifosi, che hanno posto le loro domande e ascoltato le esperienze di due professionisti.

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