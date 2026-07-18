Sampdoria, ufficiali Lauritsen e Ravanelli che raggiungono Temù. L'attaccante: "Voglio segnare tanto"

Doppia new entry in casa Sampdoria che ufficializza l'acquisto di Luca Ravanelli e Tobias Lauritsen. I calciatori hanno raggiunto questa mattina il centro sportivo di Temù per incontrare staff e compagni.

Questo pomeriggio assisteranno alla prima amichevole estiva dei blucerchiati alle 17 contro il Taverne (diretta su Telenord a partire dalle 16.55, replica alle 22.30)

Identikit

Lauritsen, che compirà 29 anni il prossimo 30 agosto, punta centrale, arriva a titolo definitivo da svincolato. Nelle ultime stagioniera sempre andato in doppia cifra con la maglia dello Sparta Rotterdam, nel campionato olandese.

Ravanelli, 29 anni, difensore centrale, arriva a titolo definitivo dal Monza. Cresciuto nelle giovanili di Parma e Sassuolo, ha esordito tra i professionisti con la maglia del Padova, per poi vestire la maglia di varie squadre come Cremonese, Frosinone e infine Monza. Nelle ultime 5 stagini ha ottenuto 4 promozioni in Serie A.

La note del club su Luca Ravanelli:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Monza i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli (Trento, 6 gennaio 1997). Il difensore ha sottoscritto un contratto con il club blucerchiato.

Cresciuto calcisticamente nel Calisio Calcio, Ravanelli ha completato il proprio percorso di formazione nei vivai di Mezzocorona, Parma e Sassuolo. Le prime esperienze tra i professionisti arrivano con la maglia del Padova, dove tra il 2017 e il 2019 colleziona presenze in Serie C e Serie B, mettendo in mostra solidità e personalità.

Nel 2019 approda alla Cremonese, club con il quale conquista la promozione in Serie A al termine della stagione 2021/22. L’anno successivo veste la maglia del Frosinone, confermandosi titolare affidabile e contribuendo a una nuova promozione nella massima serie. Tornato a Cremona, è protagonista di altre due stagioni in grigiorosso, culminate con un ulteriore salto in Serie A nel campionato 2024/25.

Un percorso vincente che, con l’ultimo traguardo centrato a Monza nella scorsa stagione, gli ha permesso di festeggiare ben quattro promozioni dalla Serie B alla Serie A nel corso della carriera.

Difensore centrale strutturato, forte nel gioco aereo, attento in marcatura e affidabile nelle due fasi, Ravanelli porta in dote esperienza, leadership e solidità difensiva. Qualità che andranno a rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Bernardo Corradi in vista della nuova stagione

La nota del club su Tobias Lauritsen

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tobias Lauritsen (Skien, Norvegia, 30 agosto 1997). L’attaccante ha firmato un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

Potenza, esperienza internazionale e fiuto per il gol: Lauritsen arriva alla Sampdoria dopo tre stagioni come giocatore chiave dello Sparta Rotterdam, squadra con la quale ha collezionato 132 presenze, segnato 46 gol e fornito 21 assist, affermandosi come uno degli attaccanti più costanti e prolifici dell’Eredivisie, andando in doppia cifra in ogni singola stagione con i biancorossi olandesi.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Herkules, il centravanti norvegese ha sviluppato la sua carriera in patria indossando le maglie di Urædd, Pors Grenland e Odd. Quindi, all’età di 25 anni, il trasferimento nei Paesi Bassi, dove è diventato un dei marcatori più prolifici dello Sparta Rotterdam.

Come centravanti, Lauritsen unisce forza, tecnica e intelligenza tattica. Forte nel gioco aereo, è un attaccante capace di proteggere la palla, guidare la squadra e creare spazi per i suoi compagni, facendo affidamento anche sulla sua forte capacità di finalizzazione. La sua presenza in area di rigore unisce mobilità, generosità e lettura del gioco che lo rendono una costante minaccia offensiva per gli avversari.

Con il suo arrivo, la Sampdoria si assicura un centravanti nel pieno della maturità calcistica. Benvenuto, Tobias.

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