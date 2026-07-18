Sampdoria, Branco a Telenord: "Mercato con pochi giovani? La qualità non ha età. Sarò il primo a tutelare questo stemma"

"Mercato con giocatori istant? Non sono d'accordo con questa definizione. La qualità non ha età nel calcio. Abbiamo giovani di talento e la rosa non è così vecchia d'età, l'unico over 30 è Lorenzo Insigne. E' una rosa che deve rispettare quello che la Sampdoria fa, ovvero giocare ogni domenica per vincere. Che tu abbia 17 anni o 35, devi dare il 100% per la maglia" - lo ha detto Americo Branco, direttore sportivo della Sampdoria, ai microfoni di Telenord dopo la prima amichevole estiva del club, vinta contro il Taverne.

Che ambiente ha trovato? "Ho trovato un ambiente molto positivo, ho visto l'anima di questa squadra ma anche fuori dal campo. E' una Sampdoria unita, è l'ambiente ideale per fare un bel percorso e farlo insieme fino alla fine"

L'impatto con il modus operandi italiano: "Ho sempre voluto lavorare in Italia, rispetto il modo di lavorare. Per me è un piacere essere in Italia e alla Sampdoria, ovviamente mi sono dovuto adattare ma è normale. Ci sono cose che faccio diversamente rispetto all'Italia ma niente che va contro il costume italiano"

"Pressione? Come diceva un mio compaesano, c'è pressione quando fai il muratore e non guadagni abbastanza per riuscire a sfamare i tuoi figili. La mia è una bellissima pressione, fin quando saro' alla Sampdoria non ci sarà nessuno che tutelerà questo stemma più di me"

Chi l'ha impressionata di più dei giovani del vivaio? "Non sarebbe giusto dire un nome piuttosto che un altro, io sono impressionato dall'ambiente fuori e dentro al campo. Un ambiente di grande lavoro, i nostri ragazzi del vivaio stanno lavorando per ridurre il gap che esiste fra Primavera e Prima Squadra. Questa è la cosa più importante"

Sulle prossime operazioni in entrata e in uscita: "Difficile dare un numero: sicuramente ce ne sarà più di una sia in entrata sia in uscita, ma potrebbero essere di più. Ma bisogna capire che esiste una logica per arrivare a un obiettivo. E' nostra responsabilità. Ruoli da rinforzare? Chi vive il calcio sa cosa serve, sicuramente non faremo pazzie"

"Salto di qualità per non soffrire come gli ultimi anni? Io in passato non c'ero, guardo avanti. Ripeto che esiste un obbiettivo ed è quello di vincere ogni domenica. Solo successivamente vedremo dove ci porta questo pensiero"

Infine, un messaggio ai tifosi: "Non mi aspettavo tifosi così incredibili, sono orgoglioso di loro, tifosi che sostengono sempre la squadra. A loro dico che ci sarà un lavoro fatto bene, con responsabilità. E poi faremo parlare il campo."

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