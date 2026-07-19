Gita a 3mila metri sul ghiacciaio per la Sampdoria. Lunedì si riparte con doppia seduta
di Filippo Serio
Pomeriggio libero e gita ad alta quota per giocatori e staff della Sampdoria, che dopo pranzo sono stati accompagnati a 3mila metri fino al ghiacciaio Presena, grazie alla squadra del consorzio Pontedilegno-Tonale
L'occasione anche per consolidare l'unione del gruppo in vista dei prossimi impegni e dell'inizio della stagione.
Assenti solo gli infortunati Begic e Sekulov, che questa mattina si è presentato al centro sportivo di Temù in stampelle: per lui si teme un lungo stop.
Domani ripartiranno i lavori 'pesanti' in campo: doppia seduta agli ordini di mister Bernardo Corradi
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sampdoria, primo allenamento in gruppo per Insigne, Lauritsen e Ravanelli
19/07/2026
di Filippo Serio
Sampdoria, ufficiali Lauritsen e Ravanelli che raggiungono Temù. L'attaccante: "Voglio segnare tanto"
18/07/2026
di Filippo Serio
Sampdoria, stop per Begic. Sabato ultima sessione prima del test contro il Taverne
17/07/2026
di Filippo Serio