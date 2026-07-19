Gita a 3mila metri sul ghiacciaio per la Sampdoria. Lunedì si riparte con doppia seduta

Pomeriggio libero e gita ad alta quota per giocatori e staff della Sampdoria, che dopo pranzo sono stati accompagnati a 3mila metri fino al ghiacciaio Presena, grazie alla squadra del consorzio Pontedilegno-Tonale

L'occasione anche per consolidare l'unione del gruppo in vista dei prossimi impegni e dell'inizio della stagione.

Assenti solo gli infortunati Begic e Sekulov, che questa mattina si è presentato al centro sportivo di Temù in stampelle: per lui si teme un lungo stop.

Domani ripartiranno i lavori 'pesanti' in campo: doppia seduta agli ordini di mister Bernardo Corradi

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